Un accidente entre dos vehículos a la altura del aeropuerto deja 1,5 kilómetros de retención en la Ma-19

Retención por un accidente provocado en la Ma-19 a la altura del aeropuerto. - DGT

PALMA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un accidente con dos vehículos implicados ha originado una retención de 1,5 kilómetros en la Ma-19 en dirección hacia Palma, a la altura de la salida del aeropuerto de Palma.

El incidente ha ocurrido alrededor de las 14.30 horas de este sábado, en el kilómetro 7,5 y hasta la zona ya se han desplazado agentes de la Guardia Civil para regular el tráfico, según ha informado a Europa Press la Dirección General de Tráfico.

Antes, a las 12.20 horas, en el kilómetro cinco de la misma carretera pero en el sentido contrario, se ha producido una colisión múltiple de cuatro vehículos cuando uno ha tratado de frenar y el resto han chocado en cadena.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado los servicios sanitarios para atender a las personas accidentadas, aunque por el momento se desconoce su estado.