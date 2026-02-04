Un accidente obliga a cortar media hora la entrada a Palma por la autopista de Andratx

PALMA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un camión accidentado ha obligado este miércoles a interrumpir la circulación de entrada a Palma por la autopista de Andratx, aunque sin provocar retenciones de importancia, durante una media hora.

Según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT), alrededor de las 10.50 horas de este miércoles un camión articulado se ha salido de la vía por el margen izquierdo y ha chocado contra uno de los pilares del túnel de Marivent, lo que ha obligado a cortar la circulación y desviar el tráfico de entrada a la capital por Illetes y Cala Major.

La circulación se ha interrumpido unos 30 minutos y la vía ya ha sido abierta, aunque permanece ocupado el carril izquierdo.

El vehículo ha perdido la carga de bebidas que transportaba y el camionero, de 28 años, ha tenido que ser excarcelado de la cabina por los bomberos, aunque únicamente ha sufrido un golpe leve en la cabeza y ha sido trasladado a la Clínica Rotger con pronóstico menos grave.