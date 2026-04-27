Un accidente provoca retenciones kilométricas en la entrada a Palma desde la autopista de Andratx

Un accidente provoca retenciones kilométricas en la entrada a Palma en la Ma-1 - DGT

PALMA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un accidente ha provocado retenciones kilométricas en la entrada a Palma en la autopista de Andratx (Ma-1) en la zona de Sant Agustí pasadas las 15.00 horas de este lunes.

Según la información de la Dirección General de Tráfico (DGT) un alcance ha ocasionado más de cinco kilómetros en la autopista en dirección a Palma, en concreto, desde la salida de Palmanova hasta la entrada a la Vía de Cintura.

En la Ma-1 se ha cerrado el carril izquierdo, donde se ha producido el accidente. Igualmente, el tráfico lento se ha extendido varios kilómetros de la Vía de Cintura, hasta sa Taulera.