Dos heridos leves tras quedar atrapados en un vehículo volcado en el Coll d'en Rabassa

PALMA, 26 (EUROPA PRESS)

Dos personas han resultado heridas de forma leve al quedar atrapadas en un vehículo que ha volcado tras colisionar contra otro en el Coll d'en Rabassa (Palma).

El siniestro ha sucedido sobre las 15.00 horas de este lunes en la confluencia entre las calles Cardenal Rossell y Can Fonoll, han indicado fuentes policiales.

Dos vehículos han colisionado, en circunstancias que está investigando la Policía Local de Palma, y uno de ellos ha terminado volcando. Los Bomberos de Palma han rescatado a dos personas que habían quedado atrapadas en dicho turismo.

Según ha informado el SAMU 061, han sido atendidas y trasladas a la Clínica Rotger en estado leve. Una tercera personas ha sido atendida por los servicios de emergencias pero no ha requerido de traslado hospitalario.