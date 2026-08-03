Una acción reivindicativa denuncia la privatización de una cala de Illetes por parte de un hotel

Vídeo de la acción reivindicativa - REDES SOCIALES

PALMA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de personas ha llevado a cabo una acción de protesta en sa Cova de sa Grava, en Illetes, con banderas y pancartas para denunciar lo que considera una privatización del uso de esta cala vinculada al Hotel Gran Melià.

La acción reivindicativa ha sido difundida este lunes a través de redes sociales por parte de entidades como Menys turisme, més vida, Arran Mallorca o la Coordinadora Anticapitalista de Manacor.

En el vídeo, recibido por 'Contrasaig', se denuncia públicamente que el hotel se ha apropiado de la cala y se ve a un grupo de personas accediendo a ella tanto a pie por un camino como con flotadores por el mar.

Allí, colocan pancartas en las que se puede leer 'Somos la isla defendiéndose' o 'Las playas serán siempre nuestras'. También se puede ver a clientes del hotel, trabajadores y agentes de la Policía Local.

"Hace tiempo que somos muchas, y cada vez más, las personas cansadas de resistir, de ver avanzar el cemento y retroceder la naturaleza, de saber que el agua escasea por todo menos en piscinas y campos de golf", han manifestado.

En este sentido, han argumentado que "ante la impotencia y la resignación" han hecho "un paso hacia adelante para ganar terreno". "Señalaremos, impugnaremos y liberaremos el territorio para defender la vida", han concluido.