Un acertante de 'La Bonoloto' en Palma de Mallorca gana más de un millón de euros en el sorteo de este viernes

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El dueño de un boleto de 'La Bonoloto' validado en Palma de Mallorca percibirá 1.746.692,55 euros por un premio de Primera Categoría en el sorteo celebrado este viernes, 27 de marzo.

El boleto ha sido validado en la Administración de Loterías número 13, situada en Caputxins, 9, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes, 27 de marzo, ha estado formada por los números 6, 1, 42, 35, 45, 26. El número complementario es el 14 y el reintegro, el 6. La recaudación ha ascendido a 2.856.879,00 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más Complementario) existen tres boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías Número 2 de Macael (Almería), en la Número 424 de Madrid y en la Número 483 de Madrid.