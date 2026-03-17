Un acertante de 'La Bonoloto' en Pollença (Illes Balears) gana más de un millón de euros en el sorteo de este martes

Archivo - La Bonoloto deja un premio de más d eun millón de euros en Pollença - LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO - Archivo

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El dueño de un boleto de 'La Bonoloto' validado en Pollença (Illes Balears) percibirá 1.561.913,92 euros por un premio de Primera Categoría en el sorteo celebrado este martes, 17 de martes.

El boleto ha sido validado en el despacho receptor número 60.205, situado en Miguel Costa y Llobera, 8, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este martes ha estado formada por los números 4, 11, 13, 22, 39, 43. El número complementario es el 36 y el reintegro, el 9. La recaudación ha ascendido a 2.638.412 euros.

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario), el importe destinado a dicha Categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior.