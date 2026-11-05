Acord de Progrés per Mallorca condena el desalojo de la acampada y exige intervenir en el mercado de la vivienda

Acord de Progrés per Mallorca condena el desalojo de la acampada y exige intervenir el mercado de la vivienda - ACORD DE PROGRÉS PER MALLORCA

PALMA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La coalición Acord de Progrés per Mallorca al Senado, integrada por PSIB, MÉS per Mallorca y Frente Amplio, ha condenado este jueves el desalojo de la acampada por la vivienda en plaza España de Palma y ha exigido una intervención en el mercado inmobiliario para frenar la proliferación de pisos turísticos.

Durante una rueda de prensa de presentación de sus ejes de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, los candidatos de la coalición Rosa Cursach y Francisco González han tildado la intervención del Ayuntamiento de Palma en la acampada de "vulneración de los derechos civiles de reunión y manifestación".