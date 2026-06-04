Activada la alerta amarilla por oleaje en Baleares

Archivo - Algunos bañistas en la playa un día de viento - Germán Lama - Europa Press - Archivo

PALMA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Emergencias 112 ha activado la alerta amarilla (índice de gravedad 0 del Plan Meteobal) por fenómenos costeros en Baleares.

En un mensaje en redes sociales, desde Emergencias han pedido a la población que mantenga la precaución, siga las recomendaciones y llame al 112 en caso de emergencia.

La alerta responde al aviso amarillo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por riesgo de fenómenos costeros este viernes en todas las Islas. Se prevé viento del nordeste de 40 a 50 kilómetros por hora y olas de dos a tres metros.

En concreto, en Menorca y norte de Mallorca el aviso estará activo entre las 00.00 y las 14.00 horas, mientras que en Eivissa, Formentera, sur y levante de Mallorca, entre las 04.00 y las 10.00 horas.

Frente a los fenómenos costeros, Emergencias recomienda no acceder a puntos del litoral afectados por oleaje ni a los paseos marítimos, espigones o acantilados; no practicar deportes náuticos; asegurar el amarre de las embarcaciones; y alertar al 112 en el caso de que alguna persona caiga al agua.