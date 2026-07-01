Activada la alerta amarilla por oleaje y viento este jueves en Mallorca y Menorca

Archivo - Grandes olas en la costa - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Emergencias 112 ha activado la alerta amarilla (índice de gravedad 0 del Plan Meteobal) por fenómenos costeros en Mallorca y Menorca y por fuertes vientos en esta última isla.

En un mensaje en redes sociales, desde Emergencias han pedido a la población que mantenga la precaución, siga las recomendaciones y llame al 112 en caso de emergencia.

La alerta responde al aviso amarillo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por riesgo de fenómenos costeros este viernes en el norte y nordeste de Mallorca y en Menorca. En la primera isla se prevé oleaje del norte de dos metros de altura y, en la segunda, de hasta cuatro metros

Igualmente, el aviso amarillo se activará en Menorca por fuertes vientos, puesto que se espera viento del norte con rachas máximas de 70 kilómetros por hora (km/h).

Frente a los fenómenos costeros, Emergencias recomienda no acceder a puntos del litoral afectados por oleaje ni a los paseos marítimos, espigones o acantilados; no practicar deportes náuticos; asegurar el amarre de las embarcaciones; y alertar al 112 en el caso de que alguna persona caiga al agua.