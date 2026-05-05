Activado el aviso amarillo por lluvias este miércoles en el interior y sur de Mallorca

Archivo - Una mujer pasea por el centro de Palma con un paraguas, vista a través de un cristal con gotas de lluvia. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo este miércoles en el interior y sur de Mallorca por lluvias, ya que se prevé que se puedan alcanzar los 20 litros por metro cuadrado en una hora.

Los avisos estarán activos entre las 12.00 y las 18.00 horas en el sur e interior de Mallorca, según ha informado la Aemet.

Por ello, el servicio de Emergencias 112 de Baleares ha activado la alerta amarilla (IG0 del Plan Meteobal) por lluvias en estas zonas de la isla.

En un mensaje en redes sociales, Emergencias ha pedido precaución a la ciudadanía durante las próximas horas, seguir las recomendaciones de seguridad y llamar al 112 en caso de emergencia.

En caso de lluvias y tormentas, se recomienda adoptar medidas para impedir la entrada de agua en las casas, asegurando puertas y ventanas, y no dejar fuera objetos o muebles que el agua pueda arrastrar.

También aconsejan no bajar a las zonas inundables de los domicilios, como sótanos o garajes, y quedarse en las zonas altas, así como cerrar el interruptor general de la electricidad si se inunda la casa.

En la carretera, la recomendación es moderar la velocidad, mantener la distancia de seguridad y circular por rutas principales.