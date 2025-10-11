La dana Alice deja lluvias intensas en todas las islas y provoca inundaciones e incidentes en Ibiza, Formentera y en el Llevant, norte y nordeste de Mallorca

PALMA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Emergencias e Interior ha activado el Plan Inunbal en Situación Operativa 2 (SO-2) en Ibiza y Formentera, en SO-1 en Mallorca y en SO-0 en Menorca.

En nota de prensa, la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local ha informado que la dana Alice, que ya venía afectando con lluvias intensas a Baleares, ha tenido este sábado, al mediodía y por la tarde, su episodio más intenso, dejando lluvias fuertes y concentradas sobre las islas de Ibiza, Formentera y en el Llevant, norte y nordeste de Mallorca.

Esto ha llevado a la Dirección General de Emergencias del Govern a enviar los mensajes masivos 'ES-Alert'. A las 16.58 horas se envió a Formentera, a las 17.22 horas a Ibiza, y a las 18.26 horas a las zonas del Llevant, nordeste y norte de Mallorca.

Además, también se ha activado el Plan Inunbal en todas las islas, aunque con diferentes situaciones operativas: Situación Operativa 2 (SO-2) en Ibiza y Formentera, SO-1 en Mallorca y SO-0 en Menorca.

Igualmente, continúa activada la alerta naranja (IG-1) del Plan Meteobal en todas las Baleares.

Desde el Centro de Coordinación de Emergencias, se trabaja intensamente para gestionar y coordinar todas las operaciones necesarias para actuar en la resolución de todos los incidentes que se están produciendo.

CONSEJOS BÁSICOS ANTE EL RIESGO DERIVADO DE LAS LLUVIAS Y TORMENTAS

Ante el riesgo derivado de las lluvias y tormentas, desde la Dirección General de Emergencias e Interior del Govern han recomendado que en el hogar se aseguren puertas y ventanas; se permanezca en las zonas altas de la casa; se retire del exterior todo lo que pueda ser arrastrado por el agua; se trasladen medicamentos, documentos, objetos de valor, así como alimentos y agua potable, a zonas elevadas de la casa. También los productos peligrosos; se eviten sótanos y garajes; y si el agua ya ha entrado en casa, se desconecte el interruptor general de electricidad.

Además, han compartido medidas para el exterior: en el campo, alejarse de torrentes y zonas inundables; en zonas urbanas, buscar refugio en un edificio; y en todo caso no caminar por zonas con agua en movimiento, ya que a mayor velocidad del agua, mayor peligro.

También, para la carretera, desde la Dirección General de Emergencias e Interior del Govern han recomendado evitar los desplazamientos en coche si no es estrictamente necesario; si se debe de circular, moderar la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y utilizar autopistas, autovías y carreteras principales; en caso de baja visibilidad, detener el vehículo y señalizar la posición; no entrar en zonas inundables aunque parezca que hay poca agua, ya que, con poca altura, los coches flotan y pueden ser arrastrados fácilmente; si el coche empieza a flotar y es arrastrado, salir del vehículo inmediatamente --si no se puede por la puerta, utilizar la ventana--; abandonar el vehículo y dirigirse a zonas más altas si se queda inmovilizado por el agua o si el nivel del agua alcanza el eje del coche; llevar el móvil cargado y suficiente combustible en el vehículo; y no estacionar en puentes, aceras o desembocaduras.

La Dirección General de Emergencias e Interior ha recordado finalmente que, en caso de sufrir una emergencia, hay que llamar al 112 y seguir los canales oficiales de información.