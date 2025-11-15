Activan la alerta amarilla en el sureste de Mallorca y las Pitiusas por lluvias y tormentas para este domingo

Archivo - Dos personas con paraguas para cubrirse de la fuerte lluvia en el Paseo del Borne de Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y la Dirección General de Emergencias han activado la alerta amarilla en el sur y el este de Mallorca y las Pitiusas por lluvias y tormentas localmente fuertes que se podrían producir a lo largo de este domingo.

De esta manera, queda activado el índice de gravedad 0 del Plan Meteobal por lluvias y tormentas, por lo que el 112 de Baleares ha pedido precaución en las próximas horas, que se sigan los consejos de las autoridades y llamar al 112 en caso de sufrir una emergencia, según ha indicado en su cuenta de la red social X.

Estos consejos pasarían por adoptar medidas para impedir la entrada de agua a través de puertas y ventanas, no dejar en el exterior muebles u objetos que pueda arrastrar el aguas, quedarse en zonas altas de las casas y no bajar a zonas inundables como garajes o sótanos y, en caso de inundación del inmueble, apagar el interruptor general.

Si la lluvia empieza a caer mientras se está conduciendo se recomienda, reducir la velocidad, mantener la distancia de seguridad y circular por las vías principales.

La Aemet por su parte mantendrá activa la alerta desde las 07.00 hasta las 14.00 horas en las Formentera, Ibiza y Mallorca, donde además de las precipitaciones se esperan rachas de viento fuerte.