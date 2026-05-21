Activan una nueva campaña de bonos de producto local para paliar los efectos de la guerra en el sector primario. - CAIB

PALMA 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha puesto en marcha una nueva convocatoria de la campaña 'Bonos de Producto Local' para contribuir a paliar los efectos económicos derivados de la guerra en Oriente Medio sobre el sector primario del archipiélago.

La iniciativa, dotada con un millón de euros, tiene como objetivo reforzar el consumo interno de producto local y dar apoyo directo a los productores de las Islas, según ha indicado en un comunicado la Conselleria.

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, y el director general de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, Joan Llabrés, han presentado este jueves esta nueva convocatoria, que se abre coincidiendo con la publicación en el BOIB de las bases para que los productores y operadores interesados puedan adherirse a la campaña.

"Es una medida concreta dentro de la respuesta extraordinaria del Govern ante los efectos económicos de la guerra en Oriente Medio", ha afirmado Simonet.

En este sentido, el responsable de Agricultura ha remarcado que el sector primario es especialmente sensible al incremento de los costes de producción, y por ello se activan instrumentos que tengan un impacto directo. "Ayudan a los productores, incentivan el consumo de proximidad y refuerzan la economía real de nuestras islas", ha añadido.

NUEVA CAMPAÑA CON MEJORAS

La nueva campaña introduce mejoras respecto a la primera edición. En concreto, el importe máximo por beneficiario pasa de 60 a 100 euros, distribuidos en diez bonos de diez euros, que se podrán utilizar aplicando un bono por cada 20 euros de compra en los operadores adheridos.

Además, los bonos tendrán carácter nominativo, con el objetivo de garantizar una gestión más ordenada, transparente y equilibrada de la convocatoria.

"En un momento de incertidumbre internacional, queremos que cada euro público tenga un impacto real sobre el sector", ha señalado Simonet, que hecho hincapié en que la campaña no solo incentiva el consumo, sino que refuerza la relación directa entre productores y consumidores y ayuda a mantener viva la actividad agraria, ganadera, pesquera y agroalimentaria de Baleares.

El conseller ha remarcado que esta convocatoria es una de las primeras medidas que la Conselleria despliega en el marco del Decreto ley aprobado por el Govern.

En este sentido, ha avanzado que la próxima semana se presentarán dos nuevas líneas de ayudas vinculadas al transporte y a las inversiones en explotaciones agrarias, con la voluntad de dar continuidad a la respuesta del Govern y de acompañar al sector en este contexto de incremento de costes.

La campaña está dirigida a personas físicas mayores de 18 años residentes en las Islas y los bonos se podrán canjear en establecimientos y puntos de venta adheridos.

Pueden adherirse explotaciones agrarias, puntos de venta directa, cofradías de pescadores, cooperativas agrarias y agroalimentarias, industrias alimentarias, asociaciones o agrupaciones de productores y otros establecimientos donde se produzca, se elabore y se comercialice producto local.

El director general de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, Joan Llabrés, ha subrayado la voluntad de que esta convocatoria llegue al máximo número posible de productores y consumidores, de ahí el incremento de los importes.

"El producto local es calidad, proximidad y confianza, y esta campaña facilita que la ciudadanía lo elija en su compra habitual", ha afirmado.

SOLO PRODUCTO LOCAL

la campaña solo incluye productos que cumplen con la definición legal de producto local, es decir, productos agrícolas cultivados en las Islas; productos ganaderos producidos en el archipiélago; productos de la pesca, el marisqueo y la acuicultura; alimentos con denominación de origen protegida, indicación geográfica protegida o indicación geográfica; productos transformados elaborados en el archipiélago con ingrediente primario local, así como otros productos vinculados al sector primario y al territorio.

La campaña se lleva a cabo, como en la convocatoria anterior, con la colaboración de la Cámara de Comercio de Mallorca, mediante un convenio con la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural.

En virtud de este acuerdo, la Cámara asume la gestión de la plataforma digital de la campaña, que permite tramitar la adhesión de los operadores, activar los bonos y consultar los establecimientos participantes.

En este sentido, el presidente de la Cámara de Comercio de Mallorca, Eduardo Soriano, ha recordado que la Cámara continúa comprometida con el apoyo y acompañamiento a las empresas y productores de la isla.

"Esta campaña contribuye a acercar el producto local a la ciudadanía y a reforzar la actividad de agricultores, ganaderos, pescadores y productores locales, un sector clave para nuestra economía y para el mantenimiento del territorio", ha indicado Soriano.

CALENDARIO Y TRAMITACIÓN

La tramitación debe realizarse mediante la web www.bonsproductelocal.com, desde la que los operadores pueden formalizar su adhesión.

Posteriormente, los consumidores podrán activar los bonos y consultar los establecimientos participantes. Según el calendario previsto, el plazo de adhesión de los productores se abre este jueves y se mantendrá durante siete días hábiles.

La activación de los bonos por parte de los consumidores está prevista a partir del 4 de junio, y el periodo de canjeo comenzará el 8 de junio y se prolongará hasta el 7 de agosto de 2026 o hasta que se agoten los bonos.

La campaña dispone de 909.250 euros efectivos para bonos, equivalentes a 90.925 bonos de 10 euros. Además, la convocatoria prevé criterios de corrección territorial para favorecer una distribución equilibrada entre islas, con un incremento del 30 por ciento para Formentera y del 20 por ciento para Eivissa y Menorca.