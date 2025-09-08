La actividad en las consultas externas de Cirugía aumenta de enero a agosto un 4,12% en las Pitiusas

Archivo - Área de urgencias en el Hospital Can Misses de Ibiza. - ÁREA DE SALUD DE IBIZA Y FORMENTERA - Archivo

IBIZA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La actividad en las consultas externas de Cirugía en el Área de Salud de las Pitiusas ha aumentado en relación a las primeras citas un 4,12 por ciento hasta agosto de 2025 respecto al mismo periodo de 2024.

Así, en los ocho primeros meses de este año se han atendido 1.694 primeras consultas, frente a las 1.627 registradas de enero a agosto de 2024.

Según ha informado el Área de Salud pitiusa este lunes en un comunicado, la actividad quirúrgica programada de Cirugía general y digestivo se ha reducido este año un 4,3 por ciento con 735 operaciones, mientras que el año pasado durante el mismo periodo se registraron 768 intervenciones.

Por su parte, Traumatología ha registrado un aumento de la actividad de las primeras consultas del 41,17 por ciento, con 3.796 primeras citas de enero a agosto de 2025.

La actividad quirúrgica programada de Traumatología y Cirugía ortopédica ha crecido un 14,11 por ciento, con 542 intervenciones en 2025 y 475 operaciones desde enero a agosto del año anterior.

INCORPORACIONES

El Área de Salud de Ibiza y Formentera ha incorporado a dos nuevos especialistas para servicios quirúrgicos. Uno de ellos se ha sumado al Servicio de Cirugía general y digestivo, dejando un equipo compuesto por diez cirujanos y otro más con un 40 por ciento de reducción de plantilla.

Otra doctora se ha incorporado también a la plantilla del Servicio de Traumatología que en los dos últimos años ha pasado de contar con siete traumatólogos a los 12 actuales para una plantilla de 13 especialistas.

Según el subdirector quirúrgico, el doctor Manel Deiros, la prioridad es seguir incorporando especialistas que permitan completar plantillas y responder a la demanda actual, reduciendo la lista de espera y los tiempos de demora.