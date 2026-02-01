La actividad vuelve el martes al Parlament con un pleno marcado por la prohibición del burka y la seguridad ferroviaria

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, interviene durante el Debate de Política General, en el Parlament balear, a 7 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

El Parlament retomará el próximo martes su actividad, después del parón navideño, con un pleno marcado por la propuesta del PP para prohibir el burka en espacios públicos y el debate sobre la seguridad ferroviaria derivado de los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).

La que será la primera sesión plenaria de 2026 arrancará a las 10.00 horas con la habitual sesión de control al Govern, centrada en temas recurrentes como la crisis de la vivienda, la saturación turística, la educación o las listas de espera en la sanidad.

También se colará en el debate la regularización extraordinaria de migrantes anunciada por el Gobierno, la propuesta lanzada por el Ministerio de Hacienda para reformar el sistema de financiación autonómico o el acuerdo comercial firmado entre la Unión Europea y Mercosur.

El grupo socialista, además, interpelará al conseller de Turismo, Cultura y Deportes acerca de la política turística del Ejecutivo regional. También se debatirán dos mociones del PSIB, una sobre políticas de atención a la dependencia y otra en materia de salud mental, y otras tantas proposiciones no de ley (PNL).

La del PSIB versará sobre los complementos de ayudas al alquiler, mientras que la del PP tratará de instar al Govern a prohibir el burka y el niqab en espacios públicos. Esta última está previsto que salga adelante con el apoyo de Vox, que ya presentó una iniciativa similar hace unos meses pero que los 'populares' tumbaron.

La proposición, según recoge el texto, pretende "combatir prácticas contrarias a los derechos fundamentales, la igualdad y la dignidad de las mujeres y las niñas, entre ellas la imposición del velo islámico integral, los matrimonios forzados y la mutilación genital femenina".

EL PP TIENDE LA MANO A VOX

La actividad parlamentaria se retomará después de que las relaciones entre el PP y sus socios de investidura, Vox, se vieran deterioradas una vez más con la no aprobación del techo de gasto para elaborar unos nuevos presupuestos autonómicos para este 2026.

Los dos grupos, no obstante, ensayaron su reconciliación con la convalidación del decreto de aceleración de proyectos estratégicos a finales del año pasado, un texto que los de Santiago Abascal tumbaron la primera vez que llegó a la Cámara.

El portavoz de los 'populares', Sebastià Sagreras, confió el pasado miércoles en poder ir sacando adelante su iniciativas durante el periodo de sesiones que se inicia y pidió a todos los partidos que fueran "constructivos".

Entre otras, se mostró convencido de poder aprobar la derogación de la ley de memoria democrática, pactada con Vox y para lo que ya se ha dado el primer paso, o la ley de gestión de los aeropuertos.

El viernes, el portavoz del Govern, Antoni Costa, fue más allá y tendió la mano a los de Abascal, a quienes se refirió como el "socio natural" de los 'populares', para sacar adelante las iniciativas que previsiblemente se debatirán a lo largo de 2026.

"No va a ser el Govern ni el PP el que ponga obstáculos en negociaciones con Vox", subrayó en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern.