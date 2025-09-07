Las actividades por la Diada de Mallorca arrancan con una jornada deportiva en Palma - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El programa de actividades con motivo de la Diada de Mallorca han arrancado este domingo con la celebración de una jornada deportiva en el polideportvio de Sant Ferran, en Palma.

El presidente de la institución insular, Llorenç Galmés, y el conseller de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, han participado de la jornada lúdica, que ha contado con alrededor de medio millar de asistentes.

Entre las actividades programadas, todas ellas gratuitas y pensadas para todas las edades, había partidos de pádel, juegos de agua en la piscina, castillos inflables, música, bailes y circuitos de psicomotricidad.

"Esta jornada ilustra el espíritu deportivo del Consell de Mallorca, con el que se quiere fomentar el hábito de juego y deporte en familia. La institución es un referente en la promoción del deporte familiar mediante programas que durante todo el año", ha dicho Galmés.

Con estas actividades se ha dado el pistoletazo de salida al programa de la Diada de Mallorca, que incluye una cuarentena de actos en diferentes puntos de la isla.

Entre ellos destacan algunos eventos deportivos como el Gran Premi de la Diada de Trot, una carrera en Banyalbufar o la Pujada a Lluc a Peu de la Part Forana.