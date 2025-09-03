Diada de Mallorca 2025: programa de actividades durante dos semanas y en todos los municipios

El Consell de Mallorca presenta el programa de actividades de la Diada de Mallorca. - CONSELL DE MALLORCA

El Consell de Mallorca ha presentado el programa de actividades de la Diada de Mallorca que se celebra el 12 de septiembre y que contará con eventos y actividades durante dos semanas y por todos los municipios de la isla.

Este año, la Diada de Mallorca dedica la conmemoración al poema de Miquel Costa i Llobera 'El pi de Formentor' coincidiendo con el 150 aniversario de su publicación. Para remarcarlo, durante la presentación se ha proyectado el vídeo oficial de la Diada, que evoca la inspiración del poeta a la hora de crear su obra más universal.

ACTOS CENTRALES 12 DE SEPTIEMBRE

El 12 de septiembre tendrán lugar los principales actos institucionales:

- 11.00 horas. Inauguración de una exposición de un conjunto de textos manuscritos de Miquel Costa i Llobera y del 'Llibre de franqueses i privilegis del Regne de Mallorca' en el Palau del Consell.

- 12.00 horas. Ofrenda floral al rey Jaume II en la Seu, abierta a toda la ciudadanía.

- 19.00 horas. Entrega de los Premios, Honores y Distinciones de Mallorca en el Teatre Principal, que reconocen la trayectoria de personas y entidades que han trabajado a favor de la isla.

DOS SEMANAS DE ACTIVIDADES

La programación de la Diada se iniciará el 7 de septiembre con la jornada deportiva para niños, incluye decenas de propuestas para todos los públicos. Entre otras, han destacado la tradicional Pujada a Lluc a peu de la Part Forana, que se celebrará el 14 de septiembre, y que por primera vez organiza la institución insular.

También se incorporan eventos como el Gran Premio de Trot Diada de Mallorca y la popular Fiesta de la pastelería y de los hornos. Como novedad, se celebrará el 'Diadafest', que reunirá a los DJ Juan Campos, Jess, Óscar Romero y Biel Martorell el 13 de septiembre en el recinto El Molino de Santa Ponça.

Los actos acabarán el día 21 de septiembre, con una previa del partido entre el Real Mallorca y el Atlético de Madrid, que incluirá un espectáculo de ball de bot, xeremiers y la participación del cuerpo de Bomberos de Mallorca, con un mosaico gigante en las gradas para cerrar la conmemoración.

ACTIVIDADES CULTURALES

La institución insular ha organizado toda una serie de actividades culturales para celebrar la Diada de Mallorca e impulsar la cultura y las tradiciones propias. Concretamente, los eventos culturales se llevarán a cabo entre el 10 y el 14 se septiembre y contarán con una feria artesana, exposiciones, conciertos, espectáculos audiovisuales, teatro y rutas poéticas, entre otros.

Una de las propuestas culturales más destacadas de este año es una exposición que trata sobre la ausencia de los toros de Costitx, organizada por el Consell de Mallorca y Es Baluard Mueseo de Arte Contemporáneo, en el Museu de Mallorca. Así, la inauguración de 'Bernardí Roig. Hem arribat a l'infern!' será el próximo 11 de septiembre, a las 20.00 horas, y podrá visitarse hasta la Nit de l'Art, el 21 de septiembre.

Otro de los eventos destacados del programa cultural es la ruta poética en Formentor con motivo del 150 aniversario del poema más emblemático de Miquel Costa i Llobera. Así, se ha organizado este recorrido por algunos de los rincones más íntimos vinculados al autor en la península de Formentor, parajes vividos como hogar que también se encuentran bien reflejados en su poesía y cosmovisión. El recorrido irá desde la casa que habitó, las Cases Velles de Formentor, hasta la vivienda que proyectó, en las Cases de Cala Murta.

Por otra parte, este año regresan dos actividades que, según ha destacado el Consell, tuvieron una gran acogida en la edición anterior: el espectáculo de vídeo mapping y la feria artesana MallorcArt.

El montaje audiovisual, titulado 'Això era i no era', estará dedicado a las rondallas mallorquinas, reconocidas en 2025 como bien de interés cultural inmaterial. Concretamente, se proyectará la historia de Joan de sa gerra en el patio de los Hombres del Centre Cultural la Misericòrdia.

En cuanto a la feria artesana MallorcArt, el Consell de Mallorca repite esta cita con la artesanía de la isla del 11 al 14 de septiembre en el jardín de la Misericòrdia. Contará con más de 20 artesanos expondrán y venderán sus productos en esta muestra exclusiva para artesanos acreditados por la institución insular. En la feria artesana habrá también actos, talleres y conciertos.

Además de todas estas propuestas culturales, el programa de actividades de la Diada de Mallorca 2025 incluye otras como la exposición '50 años de la Escola de Música i Danses de Mallorca', dedicada a la trayectoria de esta institución clave en la preservación del folclore mallorquín, que culminará con un baile popular.

El arte contemporáneo también tendrá su espacio con la Fira MaritimArt, en el Museu de la Mar de Sóller, el 12 de septiembre, en la que varios artistas presentarán obras inspiradas en la relación entre el mar y Mallorca.

La música y la gastronomía se fusionarán en 'Sons del vi', una propuesta que combina vino y música en directo con la pianista Neus Estarellas, en un entorno único como es el pati de Dones de la Misericòrdia, que tendrá lugar también el 12 de septiembre.

Finalmente, la música clásica también será protagonista con dos conciertos destacados: el de la Banda de Música de Pollença, que incluirá un recital de Sion Capçana, y la actuación de la Banda Sinfónica de Baleares en el Auditori de Porreres.