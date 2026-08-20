Actuación policial con final feliz: auxilian y acompañan a un niño perdido en Palma. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha auxiliado y acompañado a un niño que se había perdido hasta la llegada de sus familiares.

Según el relato difundido en las redes sociales y recogido por Europa Press, fueron agentes del Equipo Comunitario de Proximidad (ECOP) quienes se encontraron con el menor extraviado y solo en la vía pública.

Los policías estuvieron en todo momento con el niño, haciéndole compañía y entreteniéndolo hasta la llegada de sus familiares, que se volvieron a encontrar con el niño sano y salvo.