Actuación policial en Palma: disuelven un masivo botellón con carreras ilegales y gran presencia de menores

Actuación policial en Palma: disuelven un masivo botellón con menores y carreras ilegales. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha disuelto un masivo botellón, con gran presencia de jóvenes, muchos de ellos menores, y carreras ilegales de motos y coches en el camino de Son Roca.

Según la información facilitada por el cuerpo, el operativo se desarrolló el pasado 6 de febrero y se saldó con 50 personas identificadas, 40 vehículos controlados, principalmente ciclomotores, nueve motos retiradas y cuatro denuncias por drogas.

Además, se redactaron 21 denuncias relacionadas con el Reglamento General de Circulación y siete por infracciones a la Ordenanza Municipal de Circulación.

El operativo se realizó tras recibirse en los últimos meses numerosas quejas ciudadanas que alertaban de una problemática de incivismo e inseguridad vial en la zona. Según los vecinos, en el lugar se concentran habitualmente grupos de jóvenes para consumir alcohol y cannabis, generando suciedad, ruidos y situaciones de insalubridad.

Asimismo, denunciaban la presencia de motocicletas estacionadas indebidamente y la realización de maniobras peligrosas que ponían en riesgo la circulación. A su llegada, los agentes se encontraron con una gran presencia de individuos, en su mayoría menores de edad, que participaban en competiciones clandestinas. En la calzada se observaron marcas de neumáticos recientes fruto de derrapajes y acelerones.