Acuerdo para la mejora de las condiciones laborales de los Bomberos de Mallorca.

PALMA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Mesa Sectorial de Bomberos ha aprobado un acuerdo entre Función Pública, la Dirección de Bomberos y los sindicatos representados --CCOO, UGT, CSIF, STEI y USO-- para la mejora de las condiciones laborales del colectivo.

Según ha indicado el Consell de Mallorca en un comunicado, el acuerdo responde, en primer lugar, a una reivindicación histórica relacionada con las guardias de refuerzo.

Hasta ahora había una diferencia salarial entre las guardias en función de la categoría profesional. Con este nuevo acuerdo se iguala el concepto de guardia de refuerzo, de manera que todos los efectivos cobrarán las guardias según los mismos criterios, independientemente de su categoría.

En segundo lugar, se ha acordado actualizar y ajustar el salario del personal de bomberos mediante el complemento específico. Este complemento quedará ordenado y escalado, con efectos a partir del mes de enero de 2026, con el objetivo de adecuar las retribuciones a las funciones y responsabilidades del servicio.

Finalmente, más allá de estos acuerdos retributivos, Función Pública se compromete a impulsar un Plan de Ordenación de Recursos Humanos de todo el personal de bomberos, un instrumento que tiene que permitir dar una solución estructural y definitiva, a medio plazo, a las necesidades organizativas y de personal del servicio.

El conseller insular de Hacienda, Innovación y Función Pública, Rafel Bosch, ha destacado que el acuerdo es fruto del diálogo y del consenso, y responde a una demanda justa y reclamada largamente por el colectivo de bomberos.

"Hacemos una apuesta clara para dignificar las condiciones laborales de los servicios esenciales y garantizar que las retribuciones se ajusten a la responsabilidad y exigencia de su trabajo", ha indicado.

Además, el conseller insular ha subrayado que el compromiso con el Plan de Ordenación de Recursos Humanos es clave para ir más allá de medidas puntuales y avanzar hacia una organización moderna, eficiente y preparada para los retos de futuro.