La acusación particular vuelve a solicitar las declaraciones como testigos de Penalva y Subirán en el caso Cursach

El sexto día de juicio continúa con la proposición de nuevas pruebas

PALMA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La acusación particular ha vuelto a solicitar las declaraciones como testigos del juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán en el caso Cursach, petición que ya se hizo durante la exposición de las cuestiones previas y que este mismo miércoles ha sido inadmitida por parte del Tribunal.

En este sentido, el fiscal ha considerado que no proceden sus testificales. "Su testimonio no aporta nada, el procedimiento es lo que está documentado, no lo que opinen el fiscal y el juez", ha dicho. Asimismo, la defensa del empresario Bartolomé Cursach ha manifestado que sería "esperpéntico".

La sesión de este miércoles ha continuado con la proposición de nuevas pruebas. En su caso, el Ministerio Fiscal ha pedido la declaración del empresario José Luis Santos Bover por supuestas presiones.

Por otro lado, una de las acusaciones particulares ha solicitado que se admita como prueba un archivo con cinco documentos relativos a expedientes del Ayuntamiento de Palma y que declare como testigo el empleado del Grupo Cursach y hombre de confianza de éste, Antonio Bergas, previamente procesado en esta causa y exculpado el primer día de juicio.

La presidenta de la Sala, Samantha Romero, ha advertido de la dificultad de que sea admitido su testimonio y, en caso de hacerlo, que habrá limitaciones en el curso del interrogatorio. "Vamos a ser muy escrupulosos en este sentido", ha dicho la magistrada.