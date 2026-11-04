El acusado de abusar de dos niños cuando dormían en su casa en Inca no se presenta al juicio y ordenan su búsqueda

Archivo - Furgón de la Policía Nacional en el patio de la Audiencia Provincial de Baleares. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial ha ordenado la búsqueda del acusado de abusar de dos niños de 11 y 12 años cuando dormían en su casa en Inca tras no presentarse al juicio, previsto para este miércoles.

A lo largo de la mañana se han hecho diversas gestiones para tratar de dar con el procesado, aunque finalmente no ha sido posible y la vista oral, prevista para este miércoles y este jueves, ha quedado suspendida y sin fecha para un nuevo señalamiento.

La Fiscalía, que ha pedido que se localice al hombre, pide que sea condenado a 14 años de prisión y que entregue a las víctimas una indemnización que suma un total de 20.000 euros.

Según recoge el Ministerio Público en su escrito de acusación, los hechos ocurrieron el 18 de julio de 2020, momento en que los dos niños se quedaron a dormir en el domicilio del procesado, ya que uno de los niños era el nieto de la pareja de la madre del acusado.

De madrugada, según el relato de la Fiscalía, el procesado se metió en la cama en la que dormían los niños y realizó tocamientos a uno de ellos. El niño se despertó y salió de la habitación, situación que el procesado aprovechó para dirigirse al otro menor y abusar sexualmente de él.