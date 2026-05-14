El jurado declara culpable al acusado del crimen de la Colònia de Sant Jordi y lo acerca a la prisión permanente

El acusado del crímen de la Colònia de Sant Jordi, este jueves en la Audiencia Provincial de Baleares durante la lectura del veredicto.- EUROPA PRESS

PALMA, 14 (EUROPA PRESS)

El jurado popular de la Audiencia Provincial de Baleares ha considerado culpable al hombre acusado de matar a golpes a su exsuegra en la localidad mallorquina de la Colònia de Sant Jordi en septiembre de 2024, un crimen que han considerado "inhumano" y que fue cometido sobre una persona "extremadamente frágil".

Los miembros del tribunal popular han acordado el veredicto en apenas unas horas, dado que ha sido este mismo mediodía cuando han quedado incomunicados para deliberar.

Poco antes de las 19.00 horas, en presencia del acusado, la portavoz del jurado ha leído el veredicto que, por unanimidad, le considera culpable de causar la muerte a golpes de la que entonces era su suegra.

Los miembros del jurado han considerado probado, también por unanimidad, que el acusado abordó a la víctima, de 74 años, fuera de su casa, la tiró al suelo con fuerza y le propinó numerosas patadas en la cabeza que le causaron la muerte.

Lo hizo, siempre según el veredicto, con el objetivo de "castigar" a su expareja a través de la muerte de su madre y causándole un sufrimiento "innecesario e inhumano".

Además, los miembros del jurado popular han considerado probado que cometió el crimen con un evidente "desprecio hacia la mujer" y contra una persona que, debido a su edad y su historial médico, era "extremadamente frágil" y "especialmente vulnerable".

Al apreciar la indefensión de la víctima y la alevosía con la que cometió el crimen, han considerado que los hechos deben ser calificados jurídicamente como un asesinato y no como un homicidio. No concurre, a su parecer, la circunstancia atenuante de intoxicación etílica.

Tras escuchar el veredicto, la Fiscalía ha elevado su petición de pena de 25 años a prisión permanente revisable, la misma que solicitaba la letrada que representa a la familia de la fallecida.