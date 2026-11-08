Ada Colau: "La avaricia de algunos en Baleares no tiene límites"

La cabeza de lista de Frente Amplio confía, como en Brasil, en dar la vuelta a las encuestas y "ser la gran sorpresa" el 29 de noviembre

Carme Gomila: "No vamos a Madrid a dar un cheque en blanco a las políticas de siempre"

PALMA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del Frente Amplio al Congreso, Ada Colau, ha afirmado este domingo que "la avaricia de algunos en Baleares no tiene límites".

La exalcadesa de Barcelona ha participado este domingo en un mitin de Ara Més-Front Ampli y que ha reunido a unas 300 personas en la plaza de Sant Jeroni de Palma y ha alertado de que, también en Mallorca, "hay una mayoría que trabaja y una minoría que ha decidido que la isla no es un lugar para vivir sino para hacer negocio".

Colau, al inicio de su intervención, ha asegurado que no se presenta para ser la presidenta del Gobierno sino "para hacer efectivo el derecho a la vivienda".

La que fuera impulsora de la Plataforma por la Hipoteca ha defendido que el auténtico voto útil es el de Frente Amplio y ha animado a militantes y simpatizantes a movilizarse en redes sociales, grupos de Whatsapp, familias y vecinos para, como ha sucedido en Brasil con Lula, dar la vuelta a las encuestas y que el Frente Amplio sea "la gran sorpresa".

Según ha explicado, las encuestas dicen que la propuesta de Frente Amplio está subiendo en intención de voto y que se sitúa ahora en el 8 por ciento. Subiendo al 10 por ciento, ha subrayado, se podría pasar de 8 a 22 escaños. "Es un objetivo alcanzable", ha afirmado.

Por su parte, la 'número uno' de Ara Més-Front Ampli, Carme Gomila, ha advertido que la coalición no acude a Madrid "a dar un cheque en blanco a las políticas de siempre".

Gomila ha advertido al PSOE que tendrá que demostrar con hechos "si están dispuestos a cambiar las cosas". "Vamos a ser la piedra en el zapato", ha añadido. La cabeza de lista al Congreso ha criticado también al PSOE en relación a la cogestión aeroportuaria "por no estar a la altura" cuando se ha dado la oportunidad para impulsarla.

Carme Gomila ha lanzado igualmente un mensaje a PP y Vox. "Feijóo, Abascal, Prohens, haceros a la idea de que subiremos el salario mínimo, de que acabaremos con la especulación, mejoraremos las condiciones de los trabajadores, limitaremos la compra a no residentes y limitaremos los precios de los alimentos básicos".

"Nuestro voto el 29 de noviembre vale por tres, para plantar cara al fascismo, acabar con los privilegios de unos pocos y para transformar la realidad. Salimos a ganar", ha concluido Gomila.

FRENAR AL FASCISMO

El 'número tres' de la lista de Frente Amplio por Madrid, Toni Valero, ha afirmado que las elecciones del 29 de noviembre van de "frenar al fascismo y de recuperar lo que los especuladores han robado a la ciudadanía".

"Los trabajadores son los que generan la riqueza que nos están robando los especuladores de la vivienda y la cesta de la compra. Se les va a acabar el rollo", ha añadido.

Valero ha añadido que "importa quién gobierna en Madrid" y ha alertado que sólo hay opción entre un nuevo gobierno de progreso o lo que ha llamado la "coalición de las monstruosidades". "Feijóo y Abascal vienen con la motosierra a por todas. Son el brazo político de la oligarquía rentista", ha afirmado.

La coordinadora de Sumar, Verónica Barbero, ha defendido la necesidad de revisar el Régimen Especial de Baleares (REB) para construir una economía más diversa y con futuro.

Barbero ha instado así a abandonar la dependencia de un solo sector. "Una isla no puede ser un sitio al que todo el mundo quiere venir a veranear y en el que nadie pueda venir a trabajar", ha añadido.

La representante de Sumar ha reivindicado que han "podido arrancar" al PSOE políticas de vivienda. "La vivienda ha tenido un freno, que ha sido el PSOE, y un acelerador, que ha sido la sociedad que no se ha conformado".

El 'número dos' de la lista de Ara Més-Front Ampli, Sergio Cerezo, ha reclamado la necesidad de representantes políticos con valentía para regular la vivienda y que los servicios públicos funciones. "No hems venido a gestionar las desigualdades, hemos venido a combatir las reglas que las producen", ha indicado.

El acto ha comenzado con la denuncia el "desalojo ilegal" de la acampada por la vivienda en Palma, que un representante de la coalición ha calificado como "una vergüenza democrática". El interviniente ha instado al alcalde de Palma, Jaime Martínez, a "no relajarse". "Este miércoles lo pararemos todo. La dignidad no se desaloja", ha concluido.