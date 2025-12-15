'Adóptalos. Ellos también desean una feliz Navidad': la campaña de Cort para dar una nueva vida a los perros de Son Reus

Los regidores del Ayuntamiento de Palma de Medio Natural, Llorenç Bauzá, y de Movilidad, Toni Deudero, presentan la campaña 'Adóptalos. Ellos también desean una feliz Navidad'. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

El Ayuntamiento de Palma ha lanzado este lunes una campaña para incentivar la adopción de los animales, especialmente los perros y los gatos, que están acogidos en el Centro Sanitario Municipal de Protección Animal de Son Reus.

La iniciativa, que se desarrollará bajo el lema 'Adóptalos. Ellos también desean una feliz Navidad', es fruto de la colaboración del departamento de Bienestar Animal y la Empresa Municipal de Transportes (EMT), que dará visibilidad a los carteles.

A la presentación, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, han asistido el regidor de Medio Natural, Espacios Saludables, Mercados e Innovación, Llorenç Bauzá, y el regidor de Movilidad, Toni Deudero, junto con personal del centro de Son Reus.

Las mascotas, ha subrayado Bauzá, "no son ningún juguete ni ningún capricho, ni ahora en Navidad ni en ningún otro momento del año". "Muy al contrario, hacerles un sitio en nuestra casa constituye una gran responsabilidad que debemos estar seguros de que queremos cumplir", ha incidido.

Sobre la campaña, el regidor ha indicado que durante estas fechas festivas "el mensaje apela a la necesidad de brindar a los perros y gatos un hogar estable, ya que, a pesar del esfuerzo de los profesionales y trabajadores de Son Reus, es evidente que siempre se sentirán mejor en una casa y con una familia".

En lo que va de año se han formalizado la adopción de 560 gatos y 280 perros que se encontraban en Son Reus, donde en la actualidad hay unos 90 felinos y otros 80 canes.