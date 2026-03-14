Advierten de los riesgos de una planta de baterías de litio proyectada en una parcela rústica de Santa Maria

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PALMA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La asociación Amics de la Vall de Coanegra ha presentado alegaciones en contra del proyecto de una segunda planta de baterías de litio en una parcela rústica de Santa María.

Ante el anuncio de la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía del inicio del trámite de información pública para la solicitud de proyecto de interés industrial estratégico y autorización del proyecto 'Bess Santa Maria', el colectivo ha expresado su total rechazo considerando, entre otras cuestiones, que no tiene la naturaleza de interés público que justifique el tratamiento de proyecto de interés industrial estratégico, ya que se trata de una actividad "privada y especulativa con finalidad exclusiva de ánimo de lucro, sin proceso productivo, sin creación de lugares de trabajo estables y sin integración dentro de la planificación energética local".

Para la asociación, además, no cumple las condiciones para ser considerado de interés estratégico, porque no se trata de una instalación de producción de energía renovable, que son las únicas actividades industriales que la Ley permite que excepcionalmente estén situadas en suelo rústico.

Consideran igualmente que implica un uso improcedente del suelo rústico común, que se tendría que destinar exclusivamente a usos agrícolas, ganaderos o forestales. Así, no es compatible con la calificación urbanística de la zona, ni puede autorizarse sin una Declaración de Interés General y el informe territorial preceptivo del Consell de Mallorca.

La asociación Amics de la Vall de Coanegra creen además que usurpa las competencias municipales del Ayuntamiento de Santa Maria del Camí en cuanto a planificación urbanística de su término, en no disponer de ningún informe favorable, ni visto y aprobado de la Comisión de Gobierno o del alcalde.

Para el colectivo, el proyecto contradice la línea política y urbanística municipal y vulnera el principio de autonomía local y, además, incumple los principios de participación ciudadana y transparencia en la selección de ubicaciones para infraestructuras energéticas.

La asociación ha añadido que la elección de la ubicación de la planta no se ha consultado ni negociado con ninguna asociación vecinal o representante institucional local, y no responde a ningún criterio de idoneidad, de seguridad, de bajo impacto visual, paisajístico o medioambiental.

Creen también que no se han valorado de forma adecuada el riesgos de fuga de gases o líquidos tóxicos en caso de fallo térmico, lo cual podría generar daños irreparables en la vegetación, el suelo y los acuíferos.

Según la asociación, el proyecto vulnera el principio de precaución ambiental por el hecho de implementarse en una zona sin uso industrial previo, lo cual implica una transformación drástica no autorizada del entorno.

La entidad ha apuntado, por otra parte, que la parcela en la que está proyectada la instalación tiene un alto valor ecológico y su construcción afectará el mosaico agrario y el paisaje tradicional entre los pueblos de Consell y Santa Maria.

Advierten también que para ejecutar este proyecto, serán necesarios materiales contaminantes como el litio o los gases para refrigerar el agua de los ventiladores. La tecnología de almacenamiento de energía a través de baterías de iones de litio, han recordado, implica riesgos significativos de explosión, de fuga térmica que pueden generar incendios muy complejos de difícil extinción, emisión de gases tóxicos perjudiciales para la salud humana y animal, contaminación química de acuíferos y posibles consecuencias irreversibles sobre el entorno natural.