Aemet alerta de tiempo "adverso" en Baleares este fin de semana: Lluvias, viento, heladas y nieve

Archivo - Nieve en el Puig Major. - AEMET - Archivo

PALMA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha previsto para este fin de semana en Baleares una situación meteorológica "adversa" con lluvias, viento, heladas y nieve a partir de los 1.000 metros de altura.

Así lo ha indicado el portavoz adjunto de la Aemet en Baleares, Jorge Rodríguez, quien ha advertido de este cambio de tiempo para el sábado y el domingo pero para el lunes habrá una mejoría.

De este modo, ha explicado que para este viernes se espera un cielo poco nuboso con brumas y bancos de nieblas, por lo que las temperaturas sufrirán pocas variaciones con mínimas que han ido de los 5 a los 10ºC y las máximas se podrían mover entre los 16 y 20ºC. El viento soplará del suroeste flojo con intervalos moderados.

Ya el sábado se presenta un cielo cubierto con lluvias y chubascos desde por la mañana, que pueden dejar hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y ser ocasionalmente fuertes e ir acompañados de tormenta y granizo pequeño.

De hecho este día se activarán los avisos por fenómenos costeros en el norte y noroeste Mallorca y Menorca a partir de las 18.00 horas, ya que se esperan olas de hasta tres metros.

La cota de nieve bajará hasta los 1.000 metros y las temperaturas nocturnas subirán con respecto al viernes, de 8 a 13ºC, y las máximas bajarán hasta moverse en el rango de los 14 y 17ºC. El viento será moderado del suroeste, aunque rolará a norte con intervalos fuertes, algo por lo que también se podría llegar a activar el aviso en Menorca.

El domingo habrá intervalos nubosos con chubascos ocasionales y dispersos, acompañados de tormenta y granizo, que en el norte de Mallorca podrían ser "localmente fuertes" de madrugada. En Pitiusas por su parte, durante la tarde se despejará y quedará un cielo poco nuboso.

La cota de nieve se mantendrá igual que el día anterior, podría helar en la Serra de Tramuntana, ya que las mínimas bajarán a un rango de entre 1 y 8ºC y las máximas se moverán en los mismos valores que la jornada anterior.

El viento soplará entre moderado y fuerte del norte y el noroeste con rachas de entre 70 y 90 km/h en Menorca y el norte de Mallorca. Así, también se podrían activar los avisos por fenómenos costeros y viento en Mallorca y Menorca pero se concretará este sábado.

El lunes mejoraría, sobre todo en Mallorca y Pitiusas, el tiempo para dejar intervalos de nubes que tenderá a cielo poco nuboso a lo largo de la jornada. Las mínimas que marcará el termómetro serán de 4 a 11ºC y las máximas de 15 a 19ºC.

En Menorca continuará soplando el viento fuerte con rachas de entre 70 y 80 km/h pero remitirá a ser moderado por la tarde en dirección oeste por la tarde.