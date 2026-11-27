Trabajos en el buque 'Med Emre'. - SALVAMENTO MARÍTIMO

PALMA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología ha lanzado una predicción especial sobre la zona del naufragio del 'Med Emre' en la que apunta, desde las 08.00 horas de este viernes a las 08.00 horas del sábado, a presencia de marejada disminuyendo a marejadilla.

Según la previsión de la Aemet consultada por Europa Press, no se esperan precipitaciones y el viento soplará de flojo a moderado del norte hasta las 10.30 horas de este viernes girando a oeste y noroeste hasta la tarde, momento en que aumentará a moderado. Durante la madrugada se espera viento flojo del oeste.

En cuanto al oleaje, espera marejada con olas de un metro disminuyendo a marejadilla con olas de 0,2 - 0,5 metros y mar de fondo del norte de un metro disminuyendo a 0,5 metros.

Se espera buena visibilidad, con la temperatura del mar en torno a los 18ºC y corrientes de unos 0,3 metros por segundo procedente del sector oeste, temporalmente de 0,5 metros por segundo entre la tarde y la noche.