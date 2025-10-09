La Aemet prolonga hasta las 20.00 horas la alerta naranja en Ibiza y Formentera

Un coche de la Policía Local, a 30 de septiembre de 2025, en Ibiza, Islas Baleares (España). - Germán Lama - Europa Press

IBIZA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha prolongado hasta las 20.00 horas de este jueves la alerta naranja por lluvias y tormentas en Ibiza y Formentera.

Según ha informado en la red social X, el aviso naranja se extiende así dos horas más. Por el momento, se han registrado unos 30 litros por metro cuadrado en dos horas en Ibiza y Formentera.

Emergencias e Interior del Govern ha informado que han caído en las Pitiusas unos 134 rayos en la última hora, la mayoría en el mar.