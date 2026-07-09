Aena insiste en que la remodelación del aeropuerto de Eivissa no aumentará la capacidad del campo de vuelos

Reunión entre Aena, el Govern y el Consell d'Eivissa sobre la remodelación del aeropuerto - CONSELL D'EIVISSA

EIVISSA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alta dirección de Aena ha asegurado en Eivissa que ninguna de las actuaciones proyectadas en el aeropuerto pitiuso dará lugar a un aumento del número de despegues y aterrizajes a la hora actualmente posibles puesto que no se incrementa la capacidad del campo de vuelos.

Aena se ha reunido este jueves con el presidente del Consell d'Eivissa, Vicent Marí; el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá; representantes de la Mesa de Diálogo Social, Fomento del Turismo, los ayuntamientos y la Mesa de Movilidad, para profundizar en los detalles del proyecto de remodelación, previsto a partir de 2030.

Según ha informado el gestor aeroportuario en un comunicado, en el encuentro ha detallado los distintos aspectos del proyecto de remodelación y ha dado respuesta a las cuestiones planteadas por los asistentes con el fin de resolver cualquier tipo de duda sobre el proyecto.

La remodelación, ha explicado Aena, está orientada a adaptar la infraestructura a los nuevos requisitos de seguridad de la normativa europea y a modernizarla con el objetivo de optimizar los procesos operativos y mejorar los niveles de calidad y seguridad del servicio para residentes, visitantes, compañías y trabajadores.

Una de las principales actuaciones será la incorporación de sistemas automatizados de última generación en los controles de seguridad que permitirán a los pasajeros mantener líquidos y dispositivos electrónicos en el equipaje de mano, agilizando el proceso y mejorando la comodidad.

Estas máquinas necesitan mayor espacio, lo que motiva también la necesidad de dotar de mayor superficie al edificio terminal. Se trata de una actuación derivada de normativa que redundará en mejorar la experiencia del pasajero.

Además, según Aena, es necesario ampliar la superficie del edificio para posibilitar la separación de los flujos de pasajeros Schengen y no Schengen, así como la implantación de un nuevo control de pasaportes centralizado.

Por ello, ha recordado la construcción de un nuevo dique destinado exclusivamente a los vuelos con origen o destino fuera del espacio Schengen lo que, unido a un control centralizado, permitirá optimizar los procesos operativos, mejorar la experiencia del pasajero y contribuirá a una mayor puntualidad de las operaciones.

La adaptación a la normativa europea implicará, asimismo, una renovación integral de la sala de embarque, aumentando el número de puertas hasta un total de 32.

De este modo, aún con la misma demanda, pero incrementando la superficie, tanto la zona Schengen como la no Schengen contarán con las puertas de embarque necesarias para atender el servicio con calidad y seguridad.

El proyecto también contempla la instalación de ocho nuevas pasarelas de embarque que incrementarán significativamente la comodidad y la calidad del servicio al permitir un acceso directo y más confortable entre la terminal y el avión.

La renovación de la sala de embarque incluirá también la mejora completa de los servicios asociados en esta zona, como aseos, áreas de descanso, zonas infantiles, espacios destinados al servicio para pasajeros con movilidad reducida (PMR), locales comerciales y sus áreas de apoyo.

Se prestará, asimismo, especial atención a la operativa de los vuelos interislas con el objetivo de reforzar su agilidad y adaptarla a sus necesidades específicas.

Aena ha recordado que la última gran remodelación del aeropuerto de Eivissa se llevó a cabo entre 2008 y 2013.

GOVERN Y CONSELL PIDEN QUE NO CREZCA LA CAPACIDAD

En la reunión, tanto el Consell d'Eivissa como el Govern han pedido que la remodelación no implique un crecimiento de la capacidad aérea y que se aplique una planificación inversora "focalizada en mejorar exclusivamente la experiencia del usuario, la accesibilidad y la sostenibilidad".

Bauzá ha valorado positivamente el encuentro y ha solicitado al ente aeroportuario que alinee sus planes de actuación con el rumbo de contención del Ejecutivo autonómico, la institución insular y los ayuntamientos, según ha trasladado su Conselleria en nota de prensa.

"Agradecemos la presencia del vicepresidente ejecutivo y de todo su equipo hoy en la isla, porque abre una vía de diálogo imprescindible en un asunto tan trascendente", ha subrayado el conseller.

Igualmente, ha insistido en la importancia de que las inversiones se focalicen en mejorar la experiencia del usuario, la accesibilidad y la sostenibilidad, rechazando cualquier incremento de pasajeros en temporada alta.

Según Bauzá, el futuro de las infraestructuras de las Islas se debe diseñar escuchando la realidad del territorio. "Estamos seguros de que, desde la colaboración institucional, podremos encontrar el equilibrio que la isla de Eivissa necesita", ha añadido.

Tanto el Govern como el Consell han agradecido el gesto de Aena de desplazarse a Eivissa para exponer la planificación de la terminal de es Codolar y recibir las valoraciones y enmiendas de la representación social y económica local.