Aena prevé invertir en el aeropuerto de Palma más de 621 millones de euros en el periodo 2027-2031, un 46% más

Archivo - Vista general del aeropuerto de Palma. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

La inversión en Ibiza y Menorca se multiplica para mejorar la tecnología en los controles de seguridad

Aena mantiene el proyecto de una planta solar en Son Bonet

PALMA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La inversión total para el quinquenio 2027-2031 propuesta por Aena para el aeropuerto de Palma asciende a 621,6 millones de euros, un 46% más que el periodo anterior.

Así consta en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) para este periodo y que en el campo de vuelo contempla actuaciones como plataformas, pavimentos de pista y rodadura, calles de rodaje, renovación de pasarelas de embarque, mientras que en tierra, están previstos aparcamientos, urbanización y fotovoltaica en cubiertas de aparcamientos.

El gestor aeroportuario ha recordado que la remodelación del Área Terminal está recogida en el DORA de 2022-2026.

MEJORAS EN LA SEGURIDAD EN IBIZA Y MENORCA

En el caso de Ibiza, la inversión total para el quinquenio 2027-2031 propuesta por Aena es de 229,7 millones de euros (+202%). Para Menorca, la inversión alcanzará los 170,7 millones de euros (+336%).

En ambos casos, la inversión tiene que servir para adecuar del control de seguridad para que pueda instalarse el equipamiento de última tecnología que necesita una mayor superficie, así como la adaptación normativa de control fronterizo.

Se quiere dar una mayor eficiencia y calidad en el control de pasaportes por lo que es necesario crear una única zona que de acceso a un área de embarque no Schengen.

Todo esto implica que se redefinan otras áreas colaterales para que el flujo del pasajero sea sencillo y claro. Ello supone un 29% de superficie adicional para que el servicio que se preste con la calidad necesaria, teniendo también en cuenta áreas no destinadas al pasajero, como almacenes u oficinas.

Para acometer esta inversión, Aena ha propuesto un incremento medio anual de la tarifa que, en el caso de los aeropuertos de Baleares será de 35 céntimos, que se quedarían en 25 céntimos en caso de aplicarse los incentivos.

Con una inversión de 7,9 millones de euros, en Son Bonet se prevé mejorar la urbanización, los accesos y acometidas; así como actuaciones en campo de vuelos y plataforma, adecuación de pavimento y ampliación de plataforma, mejoras en sistema de drenaje, mejoras de la seguridad, vallado perimetral y mejoras en oficinas.

Aena, además, mantiene el proyecto de una planta solar en esta infraestructura. Para acometer esta inversión se prevé un incremento de tarifas de 25 céntimos, que se quedarían en 10 céntimos en caso de aplicarse los incentivos.