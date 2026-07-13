Aena replica a Prohens que la afluencia turística en Baleares no depende de la capacidad de los aeropuertos

Archivo - Vista general del aeropuerto de Palma - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Aena ha respondido a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que la afluencia turística en los destinos "no depende de la capacidad de los aeropuertos" y ha remarcado que es el Ejecutivo autonómico el que tiene competencias en materia turística.

Así lo han trasladado fuentes de Aena después que la presidenta balear acusara al Gobierno de España de "tratar desde Aena a los aeropuertos de Baleares solo como una caja recaudadora" y criticara la estrategia turística "opuesta al consenso construido en las Islas".

En este sentido, desde Aena han subrayado que la compañía no tiene ninguna competencia en la gestión turística de los territorios en los que sus aeropuertos dan servicio. "Sí tiene competencias el gobierno de Prohens en materia turística", han añadido.

Igualmente, han rechazado que la capacidad de los aeropuertos influya en el número de turistas que llegan al archipiélago, argumentando que los visitantes eligen su destino en función de las plazas turísticas para pernoctar y de los servicios que promueven las autoridades locales y regionales.

A su entender, ningún turista viaja a un destino por su aeropuerto si no hay plazas y servicios turísticos que les dan servicio.

Por otro lado, han indicado que la responsabilidad de Aena es que los aeropuertos dispongan de la capacidad necesaria para atender la demanda definida por las instituciones públicas de cada territorio.

"Los aeropuertos, como otras infraestructuras, no pueden ser el limitador de la demanda. Esto es especialmente importante para una isla", han considerado, agregando que los aeropuertos dan servicio también a los pasajeros locales.

Ante las criticas de Prohens, han añadido que Aena es una empresa que se autofinancia, por lo que no recurre a los Presupuestos Generales del Estado para su funcionamiento, y que el modelo aeroportuario fue creado en 2014 con mayoría absoluta parlamentaria del PP.

La compañía está finalizando la remodelación integral del aeropuerto de Palma, que ha supuesto una inversión de más de 600 millones de euros, y tiene previsto invertir más de 400 millones de euros en los próximos cinco años en la mejora de las instalaciones de los aeropuertos de Menorca y Eivissa.