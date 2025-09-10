El aeropuerto de Mallorca sigue registrando una cuarentena de retrasos debido al mal tiempo

Archivo - Información de salida de vuelos del aeropuerto de Palma, imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Mallorca sigue registrando una cuarentena de vuelos retrasados debido a las lluvias que han caído entre el martes y este miércoles.

Según la información facilitada por Aena, las incidencias contabilizadas hasta el momento se dan en vuelos que tenían que despegar o aterrizar en Son Sant Joan entre las 10.00 y las 12.00 horas, aproximadamente.

Los retrasos, 20 de despegue y 22 de aterrizaje, son de entre una y dos horas.

Los aeropuertos de Ibiza y Menorca, por su parte, no registran ninguna incidencia la mañana de este miércoles.

Cabe recordar que a lo largo del martes, cuando las precipitaciones se extendieron en todo el archipiélago durante buena parte del día, los tres aeropuertos llegaron a sumar centenares de retrasos, decenas de cancelaciones y varios desvíos a otros destinos.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activo el aviso amarillo por lluvias en el interior y el levante de Mallorca entre las 12.00 y las 19.00 horas, cuando podrían caer hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora.

Esta madrugada la mayor parte de las lluvias y tormentas se han dado sobre el mal, pero no se descartan chubascos ocasionales alrededor del mediodía que podrían ser localmente fuertes.