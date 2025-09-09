El aeropuerto de Mallorca sufre retrasos generalizados a consecuencia del mal tiempo

Archivo - Cierre rampa norte del aeropuerto de Palma - AENA - Archivo

PALMA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Mallorca sufre este martes retrasos generalizados y alguna cancelación a consecuencia del mal tiempo que ha afectado a la comunidad durante la pasada madrugada.

Cabe recordar que la inestabilidad continúa este martes en las Islas, tras las tormentas de la pasada madrugada, y se esperan chubascos y tormentas fuertes, localmente muy fuertes o torrenciales, y, además, no se descarta que haya granizo.

Las temperaturas máximas de este martes en la comunidad oscilarán los 24 y 26 grados centígrados y podría haber rachas fuertes de viento asociadas a la tormenta.