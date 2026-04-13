El aeropuerto de Menorca registra más de 120.000 pasajeros en marzo

Archivo - Aeropuerto de Menorca (Mahón). - CAIB - Archivo

MENORCA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Menorca contabilizó durante el mes de marzo 120.352 pasajeros, lo que significa un porcentaje idéntico al registrado en el mismo mes de 2025, según han informado este lunes desde Aena.

La mayoría de viajeros voló en conexiones nacionales, concretamente 112.914 pasajeros, un 0,4 por ciento más que en marzo del año pasado. Además, 7.436 usuarios se desplazaron hacia o desde destinos internacionales.

En relación a las operaciones de aeronaves, Aena ha subrayado que durante el mes de marzo se llevaron a cabo 1.633 vuelos, cifra que implica un aumento del 2,8 por ciento respecto a marzo de 2025.

Un total de 287.343 pasajeros entraron o salieron de las instalaciones aeroportuarias durante el primer trimestre del 2026 y se gestionaron 4.186 vuelos, lo que supone un descenso del 4,2 por ciento y del 4,1 por ciento respectivamente.