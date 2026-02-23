El aeropuerto de Palma acumula múltiples retrasos a causa de la niebla

Un día de niebla en Palma. - EUROPA PRESS

PALMA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Palma sufre este lunes una cuarentena de retrasos a causa de la niebla, según la información facilitada por Aena.

En concreto, pasadas las 18.00 horas Son Sant Joan acumulaba 31 retrasos en vuelos de llegada y nueve en las salida. Por su parte, loa aeropuertos de Menorca e Eivissa no han registrado retrasos a causa de la climatología.

Emergencias 112 ha activado este lunes la alerta amarilla por niebla en Mallorca. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), por su parte, activará el martes su aviso amarillo por niebla en el sur, el interior y la zona del Llevant de Mallorca.

El aviso estará en marcha entre la medianoche y las 09.00 horas y permitirá una visibilidad aproximada de 200 metros.