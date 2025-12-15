El aeropuerto de Palma iniciará este martes la segunda fase de obras en la planta de facturación - AENA

PALMA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Palma iniciará este martes, 16 de diciembre, la segunda fase de obras en la planta de facturación, que se enmarcan dentro del proyecto de modernización del aeródromo.

En nota de prensa, Aena ha informado que, con la finalización de los trabajos en la zona izquierda de la planta de facturación, esta área queda completamente operativa para el tránsito de los usuarios.

Mientras, a partir de este martes, las actuaciones se trasladarán al lado derecho de la planta de facturación, que permanecerá inoperativo durante los próximos meses.

Para garantizar una experiencia cómoda y segura para el usuario, Aena ha avanzado que se dispondrá de personal especializado y señalización específica, tal y como se hizo en la primera fase.

Las obras contemplan la creación de un núcleo vertical con escaleras y ascensores que conectará las tres plantas del edificio, así como la renovación de las oficinas de aerolíneas y los espacios comerciales, ha recordado el gestor aeroportuario.

El objetivo es optimizar los espacios y mejorar la funcionalidad para ofrecer un servicio más eficiente, ha concluido.