El aeropuerto de Palma registra más de 200 vuelos retrasados y 44 cancelados en una jornada marcada por el temporal

Archivo - Una pantalla informativa, en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 1 de agosto de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PALMA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Palma ha registrado, pasadas las 17.00 horas, más de 200 vuelos retrasados y 44 cancelados en un miércoles marcado por las fuertes lluvias, tormentas y rachas de viento.

Según la información publicada por Aena, de los que estaban previsto que despegaran de Son Sant Joan 118 han sufrido retrasos y nueve, cancelaciones.

De los que estaba programado que aterrizaran en la capital balear, por su parte, ha habido al menos 87 retrasos y 35 cancelaciones.

En los aeropuertos de Menorca y Eivissa no se han producido afectaciones. Los únicos vuelos cancelados, dos en cada isla, eran en conexión con Mallorca.

En Son Sant Joan, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se han registrado lluvias de hasta 30 litros por metro cuadrado (l/m2) y rachas de viento de hasta 65 kilómetros por hora (km/h).