El aeropuerto de Palma sigue acumulando retrasos por el mal tiempo y un fallo eléctrico

PALMA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Palma sigue acumulando retrasos la tarde de este viernes debido al mal tiempo y a un fallo eléctrico que ha afectado durante dos horas a los 'fingers'.

Según la información de Aena consultada por Europa Press, pasadas las 20.30 horas Son Sant Joan contaba 61 vuelos con retrasos, de los cuales 44 eran llegadas y 17 salidas.

Los aeropuertos de Menorca e Ibiza, aunque sí que han visto su operativa afectada por la meteorología a lo largo de la mañana, ya no registran ningún retraso ni cancelación.

Fuentes de Aena han explicado que los retrasos se han debido principalmente a las lluvias que han caído a lo largo del día en Mallorca, aunque a esta problemática se le ha sumado un fallo eléctrico.

Este ha afectado a los 'fingers', las pasarelas que conectan la terminal con los aviones, entre las 17.00 y las 19.00 horas y ha obligado a los pasajeros a tener que desplazarse hasta las aeronaves en autobuses jardinera.