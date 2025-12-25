Los aeropuertos de Baleares operan este día de Navidad 279 vuelos, un 9,4% más que el año pasado

Archivo - Vista general del aeropuerto de Palma, a 8 de noviembre de 2021, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos operarán este jueves, día de Navidad, un total de 279 vuelos, que son un 9,4% más que los del año pasado, cuando la festividad cayó en miércoles.

Según la información de AENA consultada por Europa Press, el de Palma será el aeropuerto con más vuelos, 197, de los cuales 131 serán nacionales y 66, internacionales.

Le seguirá el de Ibiza con 50 vuelos, 40 nacionales y 10 internacionales, y el de Menorca, con 32 vuelos, todos ellos nacionales.