Los aeropuertos de Baleares operan este domingo 1.669 vuelos, un 0,85% más que en 2024

Archivo - Un avión despega en el aeropuerto de Palma. Recurso. Archivo. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos de Baleares prevén operar este domingo un total de 1.669 vuelos, lo que supone un 0,85% más que en el mismo periodo del pasado año 2024, cuando se contabilizaron 1.655 vuelos.

Según datos facilitados por parte de Aena, el aeropuerto de Palma operará este domingo 1.044 vuelos, de los cuales 232 son nacionales y 812 internacionales. Estos suponen un 0,57% menos que en 2024.

El aeropuerto de Ibiza, por su parte, gestionará 431 vuelos esta jornada, cifra un 5,12% superior en relación con 2024. Del total de vuelos, 148 son nacionales y el resto, 283, internacionales.

Y, el aeropuerto de Menorca operará 194 vuelos, 76 nacionales y 118 internacionales. Así, esta jornada se gestionarán en la isla un 0,51% menos de vuelos que los contabilizados en el mismo periodo de 2024.