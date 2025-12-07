Los aeropuertos de Baleares operan este domingo 449 vuelos, un 21,68% más que en 2024

Archivo - Vista general del aeropuerto de Palma. Recurso. Archivo. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos de Baleares prevén operar este domingo, 7 de diciembre, un total de 449 vuelos, lo que supone un 21,68% más que en el mismo día de 2024, cuando se contabilizaron 369 vuelos.

Según datos facilitados por parte de Aena, el aeropuerto de Palma operará este domingo 317 vuelos, de los cuales 195 nacionales y 122 internacionales. Estos suponen un 14,86% más que en 2024.

El aeropuerto de Ibiza, por su parte, gestionará 84 vuelos esta jornada, cifra un 42,37% superior en relación con 2024. Del total de vuelos, 78 son nacionales y el resto, seis, internacionales.

Y, el aeropuerto de Menorca operará 48 vuelos, todos nacionales. Así, esta jornada se gestionarán en la isla un 41,18% más de vuelos que los contabilizados en el mismo día de 2024.