Los aeropuertos de Baleares operarán 4.608 vuelos durante el primer fin de semana de septiembre

Archivo - Un avión vuela sobre el aeropuerto de Palma, a 8 de noviembre de 2021, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos de Baleares operarán 4.608 vuelos entre el viernes y el domingo, el que será el primer fin de semana del mes de septiembre.

Según los datos facilitados por Aena, durante estos días el aeropuerto de Palma operará 3.010 vuelos, el de Eivissa 1.074 y el de Menorca 524.

El viernes sumará 1.426 vuelos, una cifra que el sábado ascenderá hasta los 1.610 y que volverá a bajar el domingo hasta los 1.572.