Los aeropuertos de Baleares operarán 4.895 vuelos este puente

Archivo - Aeropuerto de Ibiza - AENA / RAUL URBINA - Archivo

PALMA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos de Baleares operarán este puente del 1 de mayo un total de 4.895 vuelos, lo que representa un 19,4 por ciento menos que el mismo puente del 2025, que en ese caso fue de cinco días, según los datos facilitados por Aena.

Por islas, entre este jueves, 30 de abril, y este domingo, 3 de mayo, el aeropuerto de Palma gestionará 3.435 vuelos; el de Eivissa, 1.036; y, el de Menorca, 424.

Asimismo, los días con más movimiento por los aeropuertos de las Islas serán el domingo (1.289 vuelos) y el sábado (1.272), seguidos del viernes (1.201) y el jueves (1.133).