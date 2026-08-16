Los aeropuertos de Baleares operarán este domingo 1.723 vuelos

Archivo - Un avión vuela sobre el aeropuerto de Palma - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos de Baleares operarán este domingo, 16 de agosto, un total de 1.723 vuelos, solo tres vuelos menos que los registrados en el mismo periodo del año pasado (domingo 17 de agosto).

Según los datos de Aena, el aeropuerto de Palma es el que cuenta con más movimientos, con un total de 1.085 vuelos. Igualmente, por el de Eivissa pasarán este domingo 449 vuelos y, por el de Menorca, 189.

En todo el fin de semana --de viernes a domingo--, los aeropuertos de las Islas habrán operado 5.079 vuelos, un 1,8 por ciento menos que los registrados en el mismo periodo de 2025.