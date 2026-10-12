Los aeropuertos baleares operarán poco más de 1.200 vuelos este lunes, un 14,3% menos que en 2025

Archivo - Aeropuerto de Eivissa. - RAUL URBINA - Archivo

PALMA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.210 vuelos aterrizarán o despegarán de los aeropuertos de Baleares durante este lunes, una cifra que representa un 14,3% menos que en el mismo día del año anterior.

El aeródromo de Eivissa será el que más vea reducida su operatividad con 275 vuelos en total, un 16,4% menos que en 2025, según ha detallado Aena.

Por las instalaciones de Son Sant Joan pasarán un total de 831 aviones, esto es un 13,3% menos que en 2025, mientras que desde Menorca saldrán o llegarán 104 vuelos, lo que supone un 16,1% de rebaja.