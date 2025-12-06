Los aeropuertos de Baleares prevén operar 395 vuelos este sábado, Día de la Constitución

Archivo - Varios aviones en una de las pistas del aeropuerto de Palma. Recurso. Archivo. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos de Baleares prevén operar este sábado, Día de la Constitución, un total de 395 vuelos, lo que supone un 0,75% menos que el mismo día del pasado año 2024, cuando se contabilizaron 398 vuelos.

Según datos facilitados por parte de Aena, el aeropuerto de Palma operará este sábado 281 vuelos, de los cuales 184 son nacionales y 97 internacionales. Estos suponen un 0,71% menos que en 2024.

El aeropuerto de Ibiza, por su parte, gestionará 70 vuelos esta jornada, cifra un 13,58% inferior en relación con 2024. Del total de vuelos, 64 son nacionales y el resto, seis, internacionales.

Y, el aeropuerto de Menorca operará 44 vuelos, 42 nacionales y dos internacionales. Así, esta jornada se gestionarán en la isla un 29,41% más de vuelos que los contabilizados el mismo día de 2024.