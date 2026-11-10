Afectaciones al tráfico y desvío de autobuses con motivo de las manifestaciones convocadas este miércoles en Palma

PALMA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma y la Empresa Municipal de Transportes (EMT) han programado un dispositivo especial de tráfico con motivo de las manifestaciones convocadas para la huelga general de este miércoles, que provocarán afectaciones a la circulación.

Según ha explicado este martes en un comunicado el Ayuntamiento de Palma, la primera manifestación comenzará a las 12.00 horas en la plaza del Institut Balear y recorrerá Via Roma, La Rambla, Costa de sa Pols, Sant Miquel, y Avenidas hasta llegar al parque de Ses Estacions.

Por la tarde, a partir de las 18.30 horas, tendrá lugar otra manifestación que partirá de la plaza España y continuará por Avenidas, Via Roma, La Rambla, Unió, la plaza de Joan Carles I y el Passeig del Born.

Con motivo de ambas convocatorias, entre las 11.00 y las 14.00 horas, los vehículos que circulen por la avenida de Alemanya en dirección a la plaza España serán desviados por el túnel de General Riera, mientras que los procedentes de General Riera tendrán que dirigirse hacia la avenida de Alemanya o Antoni Marquès.

Asimismo, el tráfico de las calles 31 de Diciembre y Eusebi Estada se desviará hacia la avenida del Comte de Sallent, mientras que La Rambla y la calle Unió permanecerán cerradas a los vehículos.

Por la tarde, entre las 18.00 y las 21.00 horas, se mantendrán los desvíos desde General Riera, dirección plaza España, hacia la avenida de Alemanya o Antoni Marquès, así como desde las calles 31 de Diciembre y Eusebi Estada hacia la avenida del Comte de Sallent. Los vehículos que circulen por la plaza del Fortí en dirección a la plaza España serán desviados por Ramón y Cajal.

La Rambla permanecerá cerrada al tráfico y también se realizarán cierres a los vehículos en Jaume III, en dirección a Joan Carles I, y en Antoni Maura, en dirección a la plaza de la Reina. En cuanto a los aparcamientos, se cerrarán las salidas del aparcamiento de Comte de Sallent hacia Alexandre Rosselló (en dirección al mar) y del aparcamiento de Via Roma hacia Baró de Pinopar, esta última únicamente durante la manifestación de la tarde. También quedará cerrada la salida del aparcamiento de la plaza Mayor hacia las Ramblas.

También se producirán desvíos que afectarán al recorrido habitual de varias líneas de autobús, como la A1, L1, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L12, L14, L16, L19, L20, L22, L23, L25, L33, L35, L46 y L47. Por la tarde, las mismas líneas se verán afectadas por los cortes de tráfico establecidos, entre las 18.00 y las 21.00 horas aproximadamente.