Afedeco se suma a la campaña de agradecimiento a los turistas y regalará una bolsa de la compra a los visitantes.

PALMA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Empresarios de Comercio de Baleares (Afedeco) se ha unido a la campaña #ThanksForVisitingMallorca, impulsada por la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), y regalará una bolsa a los turistas.

En concreto, según han avanzado en un comunicado, los comercios asociados y los no asociados que quieran participar, entregarán a los turistas que realicen sus compras en el comercio de proximidad una bolsa reutilizable con el lema de la campaña.

Lo harán el próximo 27 de febrero, coincidiendo con el Día de Baleares, que se conmemora el 1 de marzo.

"No se trata de una bolsa cualquiera, es un pequeño gesto que invita a llenarla con compras, productos locales y recuerdos bonitos que puedan llevarse de vuelta a sus hogares", han apuntado.

El objetivo de la campaña es que cada turista que llegue a Mallorca "sepa que es bienvenido, que su presencia es importante y que el comercio local lo valora".

La presidenta de Afedeco, Joana Manresa, ha calificado el obsequio como un símbolo de hospitalidad y de la experiencia que se espera que vivan los turistas. "Pasear por nuestras calles, descubrir nuestras tiendas, hablar con la gente y llevarse un trozo de nuestra tierra en el corazón y en sus manos", ha explicado.

La iniciativa, denominada 'El día de la sonrisa al turista', se celebrará de forma simultánea en varios puntos emblemáticos de la isla.

Ese día, los comerciantes entregarán estas bolsas como gesto de gratitud a quienes han elegido Mallorca para disfrutar de sus vacaciones, al tiempo que se lanza un mensaje a la sociedad mallorquina sobre la importancia de mantener un modelo turístico equilibrado y en sintonía con las necesidades actuales.

Afedeco ha invitado a todos los comercios y ciudadanos a sumarse a esta jornada y a compartir en redes sociales sus fotos y mensajes de bienvenida a los turistas.